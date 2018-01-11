Ölümcül poyrazda zorlu tırmanış

Uludağ
'ın zirvesinde eğitim gören dağcılar, kar fırtınası ve poyrazla ölümüne mücadele etti. Dağcılık Kulübü üyelerinin kar kalınlığının bir metreyi aştığı Uludağ'ın zirvesine gerçekleştirdikleri tırmanış eğitimi yürekleri ağza getirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan dağcılar, yoğun kar fırtınası ve poyrazda zorlu bir yürüyüş yaptı. Hava şartlarına karşı mücadele veren dağcılar, belli bir süre ise buldukları kulübede fırtına ve poyrazın dinmesini bekledi. Tekrar yola koyulan dağcılar, zirvenin yamaçlarında yaşadıkları korku dolu anları da saniye saniye kaydetti. Uludağ'ın bilinmeyen birçok güzelliği barındıran zirvesine çıktıklarında derin nefes alan dağcılar, yaşadıkları anların mutluluk verdiğini söyledi. İHA