Haberler > Yaşam Haberleri > Para üstü tartışmasında takciyi bayıltana kadar dövdüler

Para üstü tartışmasında takciyi bayıltana kadar dövdüler

’da para üstü nedeniyle çıkan tartışmada, taksi şöförü 'ı (54) dövüp, dişini kıran ve yüzünü tanınmayacak hale getiren iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece le serbest bırakıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 16:19
Para üstü tartışmasında takciyi bayıltana kadar dövdüler

Taksici 'ın aracına binerek Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bağlar mevkisine giden V.A. (27) ile R.K. (21), iddiaya göre, para üstünü eksik verdiği gerekçesiyle taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çınar'ı döven saldırganlar üzerindeki bir miktar parayı da alarak kaçtı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, tedaviye alındı. İki şüpheli daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksi şoförü Esat Çınar, şöyle dedi:

"Taksici olarak ekmek parası kazanıyoruz. Kimseyle bir husumetimiz yok. Olayda benim hiçbir kabahatim ya da tahrikim olmadı. Taksi ücreti olarak bana 100 TL verdiklerini iddia ettiler. Ben de 20 TL verdiklerini söyledim. Sonra da beni dövdüler. Aldığım darbelerle bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım. Dişlerim kırıldı, yüzüm tanınmayacak hale geldi."

Şüpheliler V.A. ve R.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından le serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Para üstü tartışmasında takciyi bayıltana kadar dövdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN