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Prodüktörü istismar edene 27 yıl

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
Prodüktörü istismar edene 27 yıl
Sosyal medya ağı Facebook'ta kendini varlıklı işadamı olarak tanıtan ve görüştüğü prodüksiyon şirketi sahibi S.A.'ya (39) iş yemeğinin ardından götürdüğü günlük kiralık evde cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen tutuklu H.S. (36) hakkında mütalaa verildi. 3 bin lira çalmakla da suçlanan H.S.'nin (36) yargılandığı Bakırköy 9. 'nde savcı, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından sanık hakkında 12 yıldan 27 yıla kadar hapis talep etti. Mütalaada, sanık H.S.'nin tanıştığı kadınları bir eve götürüp zorla cinsel ilişkiye girme, menfaat sağlama gibi eylemleri alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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Prodüktörü istismar edene 27 yıl
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