Su kesintisine neden olan arıza giderildi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arasındaki ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızanın, gece boyunca ekiplerin yoğun çalışması neticesinde tamamlandığı belirtildi.
"ÖĞLE SAATLERİNDE SU VERİLECEK"
Kesinti yaşanan bölgelere su verilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hatta yeterli basıncın oluşmasıyla sahil kesimlerine öğle saatlerinde su ulaşacaktır. Yüksek kesimlere ise yeterli basıncın oluşması ve hatların dolmasıyla su temini sağlanacaktır."