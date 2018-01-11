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Su kesintisine neden olan arıza giderildi!

Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arasındaki ana isale hattında meydana gelen arızanın giderildiği ve kesinti yaşanan bölgelere su verilmeye başlandığı bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 11:04
Su kesintisine neden olan arıza giderildi!

Su ve 'nden () yapılan açıklamada, Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arasındaki ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızanın, gece boyunca ekiplerin yoğun çalışması neticesinde tamamlandığı belirtildi.

"ÖĞLE SAATLERİNDE SU VERİLECEK"

Kesinti yaşanan bölgelere su verilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatta yeterli basıncın oluşmasıyla sahil kesimlerine öğle saatlerinde su ulaşacaktır. Yüksek kesimlere ise yeterli basıncın oluşması ve hatların dolmasıyla su temini sağlanacaktır."

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Su kesintisine neden olan arıza giderildi!
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