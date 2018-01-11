Haberler Yaşam Haberleri Su kesintisine neden olan arıza giderildi!

Su kesintisine neden olan arıza giderildi! Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arasındaki ana isale hattında meydana gelen arızanın giderildiği ve kesinti yaşanan bölgelere su verilmeye başlandığı bildirildi.

AA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 11.1.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 11:04