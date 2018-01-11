Sunal ve Kaya’nın odalarına büyük ilgi

Malatya
Sanat Sokağı'ndaki Kültür Evi'nde, sanatçıların balmumu heykelleri ile kişisel eşyalarının sergilendiği Ahmet Kaya
ve Kemal Sunal
odaları ziyaretçilerden ilgi görüyor. Geçen yılın ekim ayında açılışı yapılan iki katlı Kültür Evi'nde, günlük yaşam odası, yöresel el işlemeleri odası, halı dokuma odası, mutfak- kiler, kayısı odası, Malatya ses sanatçıları odası, yerel basın odası, yatak odası, ilçe tanıtım odası ile Kemal Sunal ve Ahmet Kaya odaları bulunuyor. Kemal Sunal ve Ahmet Kaya odalarında ise sanatçıların balmumu heykellerinin yanı sıra kişisel eşyaları sergileniyor. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kültür Evi, özellikle Kemal Sunal ve Ahmet Kaya odaları ile çok beğenildi. Çoğunlukla hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan Kültür Evi, son zamanlarda özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşan fotoğraf çekme merakı dolayısıyla da büyük ilgi gördü. Kültür Evi'nde, Malatya'nın değerlerinin yer aldığını ve bu kapsamda Kemal Sunal ile Ahmet Kaya'nın balmumu heykelinden oluşan ayrı ayrı odalar yapıldığını dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Çakır
, şunları söyledi: "Malatya'nın yetiştirmiş olduğu çok değerli kişileri, sanatçılarımızı da burada görme imkânı oluyor. Gerçekten büyük ilgi görüyor ve bu kültürel değerlerimizi tanıtmak, gençlerimize özellikle kültürümüzü anlatmak adına ve bu güzel kültürümüzü geleceğe taşımak anlamında bu çok önemliydi" dedi. DHA