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Topkapı'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Fatih'te yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı da 6 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 12:36
Topkapı'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

saat 11.30 sıralarında, Topkapı Alt Geçit'te meydana geldi. Kamyonet ile Topkapı- seferi yapan yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi ve yolcu minibüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Topkapı'da alt geçitte yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Zeytinburnu yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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Topkapı'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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