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ilan sitesi yöneticilerine 1 serbest, 2 adli kontrol

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan internette ilan veren sitesi yöneticisi 1 kişi savcıya ifade verdiktikten sonra serbest bırakılırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 15:28
Travesti ilan sitesi yöneticilerine 1 serbest, 2 adli kontrol

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri internette ilan verip para karşılığı fuhuş yaptıkları ileri sürülen 19 tespit etti ve söz konusu kişilerin fuhuş yapmasına aracı olan internet sitesi yöneticilerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında eskort sitesi yöneticileri E.K.(36) adlı bayan ve A.Y.(34) Samsun'da, H.E.(34) adlı şahıs ise Antalya'da yakalandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Söz konusu kişiler hakkında "fuhuş için aracı olmak, fuhşa teşvik etmek, fuhuş için yer temini ve fuhuştan maddi menfaat sağlamak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Savcıya ifade veren H.E., serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K ile A.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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Travesti ilan sitesi yöneticilerine 1 serbest, 2 adli kontrol
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