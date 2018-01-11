Ünlülerin hırsızı bu kez faka bastı

İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro dedektifleri uzun süredir peşinde oldukları azılı hırsız Gültekin A.'yı yakalamayı başardı. Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer, Kartal ve Tuzla ilçelerinde şarkıcı Sıla, eski futbolcu Bülent Korkmaz, gazeteci Hasan Cemal ve dağcı Nasuh Mahruki'nin de aralarında olduğu 44 kişinin evlerinden hırsızlık yapan şüphelinin peşine düşen Hırsızlık Büro, girdiği adreslerde yüzünü saklamaya bile gerek duymayan kişinin sabıkalı Gültekin A. olduğunu belirledi. İstanbul Boğazı'nda eskiden kaptanlık yaptığı için 'kaptan' adıyla tanınan evli ve 3 çocuk babası Gültekin A., yakalanmamak için ailesinden ayrı yaşıyor, günübirlik kiralanan evlerde kalıyor ve cep telefonu kullanmıyordu. Ailesini bile ayda sadece birkaç kez sabit hatlardan arıyordu. Kumar düşkünlüğü nedeniyle hırsızlık yaptığı öğrenilen Gültekin A., son olarak geçen eylül ayında şarkıcı Sıla'nın Kadıköy'deki evine girmişti. Zanlı, 25 Temmuz'da Tuzla'da B.B.A.'nın evinden 50 bin TL, Üsküdar'da ise M.A.'nın dairesinden 1 milyon liralık ziynet çaldı.

CEZAEVİNDE ADAM YARALAMIŞ

Bugüne kadar 2 milyon lirayı aşan değerde hırsızlık yaptığı saptanan Gültekin A.'nın peşinde olan polis, zanlının son olarak Şişli'de hedef aldığı bir evin yakınındaki günübirlik dairede kaldığını tespit etti. Polisler, Gültekin A.'yı yolda yürürken kıskıvrak yakaladı. Gültekin A.'nın haziran ayında, Zonguldak Devrek Açık Cezaevi'nde bir kişiyi yaraladığı ve korkudan firar ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A., hırsızlıklarla ilgili sorulara, yüzünü gizleyerek "Farkında değilim, tanımıyordum, pişmanım" yanıtını verdi.