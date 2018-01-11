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Utanç listesine Douglas da girdi

Hollywood’da taciz suçlamaları ’a sıçradı. Sanatçı 32 yıl önce yaşandığı kaydedilen taciz iddiasını kabul etmedi

DIŞ HABERLER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
Utanç listesine Douglas da girdi
Hollywood'da ABD'li yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan taciz suçlamaları durmak bilmiyor. Oscar ödüllü aktörler ve Dustin Hoffman'a kadar sıçrayan suçlama listesine ünlü oyuncu (73) da girdi. sitesi ve Variety dergisinde yayımlanan bir haberde, Douglas'ın 32 yıl önce New York'taki prodüksiyon şirketinde çalışan bir kadın elemanı karşısında cinsel eylemde bulunduğu ileri sürüldü. Haberde Douglas'ın ismi açıklanmayan kadına ahlaksız sözlerde de bulunduğu ve ardından kadını işten attığı belirtildi. Douglas ise "Deadline" isimli magazin sitesine konuşarak iddianın doğruyu yansıtmadığı savunmasını yaptı. Douglas, "Tamamen yalan, gerçekle alakası yok" derken, ahlaksız konuşmaların eski çalışanını hedef almadığını, kadının başka birine yönelik konuşmaları duymuş ve rahatsız olmuş olabileceğini iddia etti. Douglas, "Sorumlu olduğum her şeyi kabul ederim ancak anlatılanlar doğru değil" diye konuştu.
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Utanç listesine Douglas da girdi
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