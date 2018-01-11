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Velileri ayaklandıran iddiaya bakanlıktan soruşturma

'de bir okulda öğretmenin ders sırasında tuvalete gitmek için sınıftan çıkmak isteyen öğrencilere 'falçata' göstererek tehdit ettiği iddilarıyla ilgili hem savcılık hem soruşturma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 16:18
Velileri ayaklandıran iddiaya bakanlıktan soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Orta Okulu'nda okuyan bazı öğrenciler, dün Türkçe dersi sırasında tuvalete gitmek için öğretmen R. C.'den izin istemiş ancak öğretmen iddiaya göre öğrencilere falçata göstererek tehdit etmişti.

SAVCILIK VE BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İddialar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. ise okula müfettiş göndererek inceleme yaptırdı. Bu kapsamda müfettişlerce öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Öğretmen R.C.'nin ise bugün okula gelmediği öğrenildi.

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Velileri ayaklandıran iddiaya bakanlıktan soruşturma
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