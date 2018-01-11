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Yavru "" doğaya bırakıldı

'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde bir çiftlik bahçesinde yakalanan ve "" adı verilen yavru , doğaya bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 10:40
Yavru vaşak Uysal doğaya bırakıldı

Kış şartlarında doğada yemek bulamayıp aç kalan yavru , beslenmek için Süleyman Çabuk'a ait çiftliğe girdi. Yavru vaşağa sahip çıkan Çabuk, ona "" ismini verdi. Çabuk ve ailesi yavru vaşakla adeta evcil bir kedi gibi oynayıp onu sevdi. Çabuk, yavru vaşağın karnını doyurduktan sonra Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim etti.

Bir süre kafeste beslenen yavru vaşak, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolü sonrası Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı.

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Yavru vaşak "Uysal" doğaya bırakıldı
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