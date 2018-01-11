Yavru vaşak "Uysal" doğaya bırakıldı

Kış şartlarında doğada yemek bulamayıp aç kalan yavru vaşak, beslenmek için Süleyman Çabuk'a ait çiftliğe girdi. Yavru vaşağa sahip çıkan Çabuk, ona "Uysal" ismini verdi. Çabuk ve ailesi yavru vaşakla adeta evcil bir kedi gibi oynayıp onu sevdi. Çabuk, yavru vaşağın karnını doyurduktan sonra Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim etti.

Bir süre kafeste beslenen yavru vaşak, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolü sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı.