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’da operasyonu

’da gerçekleştirilen operasyonunda gözaltına alınan 3’ü kadın 12 kişiden 11’i adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 10:47
Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yaptıkları ve fuhuşa aracılık ve yer temini yaptığı belirlenen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından kent genelinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

TERMAL VİLLALARDA FUHUŞ

İhsaniye İlçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki termal villalarda fuhuş yapıldığı ve aracılık yapıldığı tespit edilen 12 kişi yapılan baskınlarda gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıslardan 3'ü kadın 11 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin ise hastanede tedavi gördüğü ve tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcısının sorgusunun ardından öğlen saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu
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