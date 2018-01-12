Alkol ve aşırı hız kazası: 2 ölü

Pendik'te aşırı hız
ve alkol nedeniyle meydana gelen kaza
da 2 kişi öldü. Kaza, D100 Karayolu Tuzla yönü Kaynarca mevkisinde 02.00 sıralarında meydana geldi. Halil İbrahim Akar (46) kontrolündeki otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü Akar kendi imkânlarıyla araçtan çıkarken, yanında bulunan arkadaşları Kızıl Ahmet İmre (45) ile Güven Maden (30) otomobilde sıkışarak can verdi. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü Halil İbrahim Akar'ın 205 promil alkollü olduğu öğrenildi.