Atatürk Havalimanı terminalinde uçağını beklerken hayatını kaybetti

THY
'nin tarifeli seferiyle dün sabaha karşı 01.15'te İstanbul
'dan Tahran'a gidecek olan Amir Gerayely Moghadam uçağını kaçırdı. Bunun üzerine bir sonraki uçak için terminalde bekleyen ve geceyi 214 numaralı salonda geçiren Moghadam'ı hareketsiz ve morarmış şekilde fark eden görevliler durumu polise ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası hayatını kaybettiği kesinleşen İranlı yolcunun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp
Kurumu'na götürüldü.