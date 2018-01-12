‘Ayla’ filmi valiyi ağlattı

Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğünün organizasyonunda, Edirne'de ikamet eden 7 Kore Gazisi, Kore Savaşı'na katılan Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaydan esinlenilerek çekilen 'Ayla' filmini izlemek için bir araya geldi. Müdürlük çalışanları tarafından özel araçlar ile evlerinden tek tek alınan 7 Kore Gazisi sinema salonuna getirildi. Filmin gösterimi öncesi büyük heyecan yaşayan Kore Gazileri, 1950'li yıllarda gittikleri Güney Kore'de yaşadıkları olayları ve bulundukları birliklerdeki anılarını yad etti.

Filmi gazilerle birlikte izleyen ve gösteriminin ardından gözyaşlarını tutamayan Vali Özdemir, "Çok duygusaldı. Gerçekten atalarımız baba bir milletmiş" ifadelerini kullandı.



"GAZİLERİMİZE NE YAPSAK AZ"

Aralarında ilk kez sinemaya gitmenin de heyecanın yaşayan Kore Gazileri, büyük bir dikkatle Güney Kore'ye giden bir Türk subayının küçük bir Koreli kız çocuğu ile yaşadıklarını konu alan 'Ayla' filmini izledi. Film sonrasında Kore Gazileri ile bir araya gelen Edirne Valisi Günay Özdemir de gazetecilere yaptığı açıklama sırasında gözyaşlarını tutamayarak, "Ben öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ömür diliyorum. Bugün tarihimiz anlamında çok önemli bir film seyrettik. Gerçekten atalarımız baba bir milletmiş. Bu babalığı da bugün de gösterdiler. Biz onun için gazilerimize ne kadar sahip çıksak, onlara ne kadar değer versek gerçekten yerini dolduramayız. Onlara hiçbir şey yapmış olamayız" dedi.



"TÜRK MİLLETİ OLARAK BİZ 'BABA' BİR MİLLETİZ"

Vali Özdemir, Türk milletinin geçmiş tarihinde olduğu gibi bugün de mazlum milletlere kol kanat germeye devam ettiğini hatırlatarak, "Sadece savaşma anlamında değil, Türk'ün dünyada savaş esnasında bile mazlumların, çocukların yanında yer alması tarih boyuca hep böyle olmuş. Aslında bugünde aynı şekilde Türk milleti olarak yine biz 'baba' bir milletiz ve yine mazlumların yanında çocukların yanında, savaş mağdurlarının hep yanındayız. Bundan sonra yine aynı şekilde bizlerde buna sahip çıkacağız, çocuklarımızın da, gençlerimizin de bunlara sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Çünkü bizim yetişen yeni gençliğimizde yine aynı şekilde 15 Temmuz'da da gördük, daha önceki olaylarda da gördük gençliğimizde vatanına, milletine bağlı, atalarının yolunda devam eden bir gençlik. İnşallah dünya bir daha bu tür felaketlere uğramaz diyorum. Biz uğrasa da yine bu felaketlerin babası olacağız, babası olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"O GÜNLERİMİZİ BİZE YENİDEN HATIRLATTI"

Filmi izleyenler arasında bulunan 87 yaşındaki Kore Gazisi Arif Bacı, "Güzel ve iyi hazırlanmış bir filmdi. Yani oralarını hatırlattı bize. Kunuri savaşlarını hatırlattı bize. En sonunda da aile sevgisi, çocuk sevgisinin ne demek olduğunu gösterdiler. Bizim zamanımızda da tel örgülerin oraya geliyorlardı Koreli çocuklar. Çin harbinde beyleri yahut babaları vefat etmiş onlar da biçare böyle Allah kimseyi öyle bir duruma düşürmesin, memleketimizi de" ifadelerini kullandı.

Geceye, Edirne Valisi Günay Özdemir'in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, şehit ailesi yakınları ve muharip gaziler ile aileleri katıldı.