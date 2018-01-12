Azize ana çetesi!

İstanbul
'da kuaför olan kızı Z.Ö.'den adreslerini öğrendiği zengin kadınların evine hırsız gönderen 'ana' lakaplı Azize
Ö. ve 3 adamı yakalandı. Ümraniye'de geçtiğimiz 15 Aralık'ta 28 yaşındaki H.İ.K. adlı kadının evine giren hırsızlar, 7 bin liralık senet, 9 bin lira nakit para, 2 adet tek taş yüzük, 2 künye ve 4 adet gram altın çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Gayrettepe Hırsızlık Büro dedektifleri, Barış T. (22) ve Serhat U.'nun (24) izine ulaştı. İki şüpheli yakalandı. Suçlarını kabul eden Barış T. ile Serhat U.'nin 'ana' lakaplı 55 yaşındaki Azize Ö.'nün kuaför olan kızı Z.Ö.'nün (34) zengin kadın müşterileri tespit edip annesine bildiriyordu. Kızından adresleri alan Azize Ö. de, adamlarını bu evlere boş olduğu sırada gönderip hırsızlık yaptırıyordu. Zanlılar adliyeye sevk edildi.