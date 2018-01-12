Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bir adet kalkan 875 lira

Bir adet 875 lira

'de avlanan 7 kilogram ağırlığındaki bir balığı 875 liradan alıcısını bekliyor. Balıkçı , mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 16:32
Bir adet kalkan 875 lira

avcılığının "yok" denecek düzeyde olduğuna işaret eden Demircioğlu, "Böyle olunca da balık kıymete bindi. Kalkanı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da ateş pahası. Geçen yıl kilogramı 50 lira olan kalkanın fiyatı bugünlerde 125 lirayı buldu. Kalkanın fiyatı adeta altınla yarışıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kalkanın büyümesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan , "Yetkililer kalkan balığının popülasyonunun korunmasına yönelik önlemler alıyor. Balıkçıların da balığı küçük avlamaması gerekir. Zaten balık lezzeti ile rağbet gördüğü için, büyük olduğu zaman fiyatı da büyüyor. Bugün ağlarımıza takılan 7 kilogram ağırlığındaki kalkan balığını 875 liraya satıyoruz." dedi.

45, BARBUN 50 LİRA

Demircioğlu, Türkiye'den göç eden hamsinin Gürcistan'a gittiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Balıkçılarımız da Gürcistan'a gitti. Orada bol miktarda hamsi avlıyorlar ve Türkiye'ye getiriyorlar. Tabii böyle olunca hamsinin fiyatı 20 liradan 8-10 liraya kadar düştü. Mezgit 45, ya satılıyor. İnşallah havalar soğudukça bu balıkların da avlanması artacak, fiyatı düşecektir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir adet kalkan 875 lira
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN