Bir adet kalkan 875 lira

Kalkan avcılığının "yok" denecek düzeyde olduğuna işaret eden Demircioğlu, "Böyle olunca da balık kıymete bindi. Kalkanı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da ateş pahası. Geçen yıl kilogramı 50 lira olan kalkanın fiyatı bugünlerde 125 lirayı buldu. Kalkanın fiyatı adeta altınla yarışıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kalkanın büyümesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan İsmail Demircioğlu, "Yetkililer kalkan balığının popülasyonunun korunmasına yönelik önlemler alıyor. Balıkçıların da balığı küçük avlamaması gerekir. Zaten balık lezzeti ile rağbet gördüğü için, büyük olduğu zaman fiyatı da büyüyor. Bugün ağlarımıza takılan 7 kilogram ağırlığındaki kalkan balığını 875 liraya satıyoruz." dedi.

MEZGİT 45, BARBUN 50 LİRA

Demircioğlu, Türkiye'den göç eden hamsinin Gürcistan'a gittiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Balıkçılarımız da Gürcistan'a gitti. Orada bol miktarda hamsi avlıyorlar ve Türkiye'ye getiriyorlar. Tabii böyle olunca hamsinin fiyatı 20 liradan 8-10 liraya kadar düştü. Mezgit 45, barbun 50 liraya satılıyor. İnşallah havalar soğudukça bu balıkların da avlanması artacak, fiyatı düşecektir."