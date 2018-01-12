Bonzai'ye büyük darbe

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul
'dan Adıyaman'a gelen bir yolcu otobüsüyle yüklü miktarda bonzai
taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bahsi geçen otobüs Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durduruldu. Otobüsün bagaj bölümünde 3 paket halinde tam 10 kilo 520 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde
muhafaza altına alınırken, bonzainin sahibi olduğu belirlenen ve sahte kimlik kullandıkları ortaya çıkan M.Ç. ile S.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. M.Ç.'nin 17 ayrı suçtan arandığı, 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu saptandı. S.K.'nin ise 4 farklı suçtan kaydı çıktı.
"10 BİN KİŞİYE ZARAR VERECEKTİ"
Piyasa değeri 400 bin TL olan sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ile ilgili açıklamada bulunan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Bir gramının bile ne kadar zehirli olduğunu düşünürsek 10 kilo 500 gram bonzainin Adıyaman ilimizde en az 10 bin kişiden fazla zarar vereceği uyuşturucuyu, gençler arasında yaygınlaştırma çalışması yapacağı düşünüldüğünden bu yakalamayı biz çok önemsiyoruz. Yine eroinin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Bonzai sentetik olduğundan dolayı eroinden 100 kat daha tehlikeli uyuşturucudur." dedi.
"BELLERİNİ KIRIYORUZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Okul etrafında uyuşturucu satıcıları görürseniz ayaklarını kırın, suçu bana atın' sözlerini hatırlatan Alper, "Biz sayın bakanımızın ne demek istediğini çok iyi biliyoruz. Çok iyi anladık. Sayın bakanımız, bacaklarını kırın demişti, biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırıyoruz, kırmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.