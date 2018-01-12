En güzel Cuma mesajları burada! 12 Ocak en güzel Cuma mesajları (Resimli)

2018 yılının ikinci Cuma namazına bugün iştirak edilecek. Sizler için özel olarak hazırladığımız en güzel Cuma mesajlarının yanı sıra Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını da haberimizde bulabileceksiniz. Abdest nasıl alınır? Cuma namazı nasıl kılınır? gibi soruların cevapları haberimizde.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl! Amin. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun. Amin!

Hayırlı sabahlar. Melekler daima, duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun. Cennet kapısı nasibiniz olsun. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim. Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte Af diyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff eyle. Hayırlı cumalar...

Yeni güne Bismillah. Cumaya kavuşturan Rabbime şükürler olsun.

Selamların en güzeli sizlerin üzerinize olsun. Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar…

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma"nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu Cumalar.