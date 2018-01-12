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Ev malzemeleri yüklü kamyonet yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı- karayolu üzerinde seyir halinde bulunan içerisinde ev malzemeleri yüklü kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 16:59 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 17:00
Ev malzemeleri yüklü kamyonet yandı

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden istikametine gitmekte olan ev eşyası yüklü Hasan Başar idaresindeki 02 541 plakalı kamyonet, Gölbaşı- Malatya karayolu 23.kilometresinde hareket halindeyken bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Kamyonet sürücüsü Başar, kamyoneti yol kenarına alarak alevlere müdahale etmeye başladı. Kamyonet sürücüsünün yaptığı müdahalelerin yetersiz kalması ile olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler söndürülürken kamyonet ve içerisinde bulunan ev malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Ev malzemeleri yüklü kamyonet yandı
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