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adıyla dolandırıcılığa 20 yıl hapis

Kendisini "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga" olarak tanıtarak birçok kişiyi dolandırdığı belirlenen zanlı, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 15:18
Fahri Kasırga adıyla dolandırıcılığa 20 yıl hapis

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 'nın adını kullanarak birçok kişiyi dolandırdığı tespit edilen kişiye 20 yıl hapis cezası verildi.

Kendisini "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga" olarak tanıtan Sinan Yıldırım, maden kazası, deprem, hastalık, iş bulma vaadi ve çeşitli nedenlerle yardım topladığını beyan ederek birçok kişiyi dolandırdı.

RİZE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Mağdurların ulaştığı Fahri Kasırga, avukatları aracılığıyla Sinan Yıldırım hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yıldırım, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Yıldırım'a dolandırıcılık suçundan toplam 20 yıl hapis ve adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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Fahri Kasırga adıyla dolandırıcılığa 20 yıl hapis
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