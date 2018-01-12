Gizli planların kurbanı oldum

Evlilik dışı doğan oğluna babalık yapmadığı iddiasıyla 201 bin liralık tazminat davası açan ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Sinem Yanmaz'a cevap veren teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
davanın reddini istedi. Hamzaoğlu, Yanmaz'ın iddialarına avukatı aracılığıyla cevap verdi. Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun şu an 6 yaşında olduğunu anlatan Hamzaoğlu'nun avukatı, taraflar arasındaki evlilik dışı ilişkiyi şöyle anlattı:
Hamzaoğlu bugüne kadar sessizliğini korudu. Ancak davacı Yanmaz açıklamalarla sanki Hamzaoğlu'nu evlilik vaadiyle kendisini yıllarca kandıran, cinsel anlamda sömüren, çocuk yapmasına sebep olan, onları eve kapatıp hapis hayatı yaşatan bir canavar gibi göstermeye çalıştı.
KİM KİMİ KANDIRDI
Hamzaoğlu, işlerinin kötüye gitmesi ve yaşadığı bunalım nedeniyle davacıyla birliktelik yaşanmıştır. Hamzaoğlu'yla davacı iki kez görüşmüştür. Bu görüşmede Hamzaoğlu, davacıya kendisi ile kesinlikle ileriye dönük bir ilişki içerisinde olmadığını, evliliğiyle ilgili bir sorunu olmadığını, ailesinden ayrılmak ve onları bırakmak gibi bir düşüncesi olmadığını açıkça söylemiştir.
Davacı da böyle bir düşüncesinin olmadığını, endişe etmemesini anlatmıştır. Davacı bilerek ve bizzat planlayarak hamile kalmıştır. Kandırılmış gibi davranan davacıya şunu sormak istiyoruz: Kim kimi kandırmıştır?
Davacı Hamzaoğlu'na saldırarak hatalarını örtbas etmeye çalışıyor. Hamzaoğlu, yaklaşık 3 ay sonra davacıdan gelen 'Hamileyim çocuğu aldırmadım' mesajıyla yıkılmıştır. Davacı tüm kararlarını en başından beri kendisi vermiş ve planlarını gerçekleştirmiştir. Hamzaoğlu ise davacının bu gizli planlarının kurbanı olmuştur.
Hamzaoğlu, sonunda başkasından bir çocuğu olduğunu eşine açıklamıştır. Bunun ortaya çıkması, Hamzaoğlu'nun yuvasının dağılması anlamına gelmektedir. Davacıyla karı koca gibi yaşamak şeklinde beraberlikleri kesinlikle olmamıştır. Davacının Hamzaoğlu'na, eşi ve çocuklarına yaşattığı acının karşılığı yoktur. Hamzaoğlu, oğlu dışında hiçbir hal ve şartla davacı ile bağ kurmak düşüncesinde değildir.