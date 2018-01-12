Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezdi

KADIKÖY
'DE pazar alışverişi sonrası evine giden kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Pazar arabasıyla Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Saime Gündüzoğlu'na T.A.'nın kullandığı hafriyat kamyonu çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gündüzoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Erenköy pazarında alışveriş yaptıktan sonra evine döndüğü bildirilen Gündüzoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Sürücü T.A., gözaltına alındı.