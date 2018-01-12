Haberler > Yaşam Haberleri > Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezdi

Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezdi

Giriş Tarihi: 12.1.2018
Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezdi
'DE pazar alışverişi sonrası evine giden kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Pazar arabasıyla Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Saime Gündüzoğlu'na T.A.'nın kullandığı hafriyat kamyonu çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gündüzoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Erenköy pazarında alışveriş yaptıktan sonra evine döndüğü bildirilen Gündüzoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Sürücü T.A., gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN