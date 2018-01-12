İkram çeşmesinden sıcak çorba akıyor

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü işbirliğince gerçekleştirilen uygulama kapsamında Karaziyaret Mahallesi'ndeki Hacı Osman Arıkan İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrencilere ikram çeşmesinden çorba akıtıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran, her sabah bir okulda sıcak çorba ikramında bulunarak çocukların soğuk kış günlerinde içlerini ısıtmak ve karınlarını doyurmalarına vesile olmak için uygulamayı sürdürdüklerini söyledi.



İl genelinde bazı noktalarda sabit çorba dağıtım yerleri bulunduğunu da ifade eden Taşkıran, "Bazı noktalarda sabit olarak her zaman çorba ikramımız devam ediyor. Okullarda da 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' mantığı ile çocuklara böyle bir ikramda bulunuyoruz. Her gün bir okuldayız. Bu şekilde şehirde ulaşamadığımız bir çocuğumuz kalmamış oluyor. Yaptığımız çorbalar çok lezzetli, bu konuda iddialıyız. Çocukların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Elimizden geldiğince köy, kent demeden her noktaya hizmetlerini ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Çorba dağıtım uygulamasına Kadın ve Aile Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İbrahim Altun ile okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU