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'de 10. kattan düşen genç hayatını kaybetti

'de 10. kattan düşen 22 yaşındaki hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 09:58

Olay, Koztayağı Mahallesi, Dirlik Sokak'ta bulunan 11 katlı bir binanın onuncu katında saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam anne ve babasıyla vakit geçiren (22) odasına çekildi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Arabacıoğlu odasının penceresinden binanın bahçesine düştü.

KURTARILAMADI

Olayı nardından komşular hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arabacıoğlu'nu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Arabacıoğlu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve apartmanın bahçesinde delil araştırması yaparken polis olayın düşme sonucunda mı yoksa mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

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Kadıköy'de 10. kattan düşen genç hayatını kaybetti
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