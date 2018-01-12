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Kavga ettiği grubun arasına araçla daldı

'te iki grup arasında çıkan kavgaya karışanlardan biri, bindiği aracıyla karşı grubun arasına daldı. Daha sonra iki grup arasında yaşanan kavgada, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polisin, havaya ateş açarak ayırdığı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anı amatör kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 12.1.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 15:03

Olay, dün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Üniversitesi merkez kampusunun karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Bu sırada, kavga eden gruplardan bir şahıs, aracıyla karşı grubun arasına daldı. Bunun üzerine gruplar arasında bir kez daha kavga başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, grupları havaya ateş açarak ayırdı.
Olay anı, bir amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.

Kavga ettiği grubun arasına araçla daldı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Kavga ettiği grubun arasına araçla daldı
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