Mutfak tüpü babayı öldürdü, ailesini komaya soktu

Alınan bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi, Karacasu Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Abdurrahman Dedeoğlu (47) ve ailesinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, taksicilik yapan Abdurrahman Dedeoğlu ile ailesini kendilerinden geçmiş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde zehirlendiği belirlenen Abdurrahman Dedeoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Eşi Elif Dedeoğlu (36) ile çocukları 10 yaşındaki Sabri, 9 yaşındaki Şükran, 8 yaşındaki Aydın ve 6 aylık Emine İlayda Dedeoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan anne ve çocuklarının sağlık durumu ciddiyetini korurken, Abdurrahman Dedeoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Zehirlenmeye, evin mutfak bölümünde bulunan mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu belirlendi.