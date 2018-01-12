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Polisi görünce balkondan atladı, parmağını kırdı

'da hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan hükümlü, polisi görünce balkondan atlayıp kaçmak isterken parmağını kırdı.

Giriş Tarihi: 12.1.2018 10:20
Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından yargılandığı davada 9 yıl 7 ay hapse mahkum edilen Ozan U. kaçıp kayıplara karıştı. Ozan U. hakkında aynı zamanda da 'resmi belgede sahtecilik', 'hükümlü ve tutuklunun kaçırılması' olayına yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla mahkeme tarafından 'yakalama kararı' da çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, söz konusu hükümlünün Çukurova'ya bağlı Belediyeevleri Mahallesi'ndeki babasının evinde saklandığı bilgisi üzerine söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonu fark eden Ozan U., polise yakalanmamak için apartmanın birinci katındaki evin balkonundan aşağı atladı.

Atlama sonucu hükümlünün sol ayak baş parmağı kırıldı. Parmağı kırılınca kaçamayan hükümlü polis tarafından yakalandı. Önce hastaneye götürülen Ozan U. buradaki tedavisinin ardından da emniyete götürüldü. Daha sonra işlemlerinin yapılması için adliyeye götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine kondu.
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Polisi görünce balkondan atladı, parmağını kırdı
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