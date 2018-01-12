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Siber çeteye ’de baskın

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018
Siber çeteye AVM’de baskın
polisi olta (fishing) yöntemi ile bilgilerini ele geçirdikleri insanların hesaplarını boşaltan çeteyi takibe aldı. Dört ay süren teknik ve fiziki takip sonucu çete üyelerinin sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplarla bankaların isimlerini kullanarak reklamlar yayımladıkları, söz konusu reklamlara tıklayıp internet bankacılığına giriş yapmaları durumunda da araç ve para ödülü vaadi ile insanları tuzağa düşürdükleri tespit edildi. İstanbul'da bir 'de buluşan çete üyelerine düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı. 1 milyon liralık vugun yapan çetenin 219 kişiyi mağdur ettiği, 5 bin kişinin de hesaplarını elinde bulundurduğu belirlendi. Aynı zamanda DJ'lik yapan çete lideri M.Ş.'nin lüks cipi ve dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla sürdüğü lüks yaşama dair fotoğraflar da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi. 8 zanlı tutuklandı.
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Siber çeteye AVM’de baskın
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