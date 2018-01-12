TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine uyarı!

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik ile uygulamaya konan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi, 'Pul' ve 'Ruhsat' verilmesini ortadan kaldırdı.

Yapılan bu yeni düzenlemeye rağmen araç sahiplerinden hala pul veya egzoz emisyon ruhsatı için ek ödeme talep edildiğine dair bazı şikayetler aldıklarını belirten TÜVTÜRK yetkilileri, araç sahiplerini sahteciliğe karşı dikkatli olmaya çağırıyor ve yeni düzenleme sonrasında elektronik ortamda kayıt edilerek yapılmayan ölçümlerin geçersiz olduğunu belirtiyor. TÜVTÜRK ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümünü 1 Ocak sonrasında yaptıran araç sahiplerinin, ölçüm geçerlilik tarihlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabileceklerini de hatırlatıyor.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 11 Mart 2017'de yayınlandığı 'Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği' 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm hükümleri ile yürürlüğe girdi. Buna göre egzoz gazı emisyon ölçümleri elektronik ortamda Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi'ne kayıt edilerek yapılmaya başlandı ve ölçüm sonrasında araç sahiplerine 'PUL' ve 'RUHSAT' verilmesi uygulaması ortadan kaldırıldı. Yeni sistemle, araç sahiplerinin ölçüm neticesinde düzenlenen ve ölçüm sonuçlarını da içeren EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU'nu araçlarında muhafaza etmesi ve denetimlerde ibraz etmesi yeterli oluyor.

Buna göre, 1 Ocak tarihi ve sonrasında egzoz pulu ve ruhsatı kullanılarak yapılan bir egzoz emisyon ölçümü geçerli kabul edilmiyor ve araç muayenesinde Ağır kusur olarak değerlendiriliyor. Bu tarih öncesi düzenlenmiş egzoz pulu ve egzoz ruhsatları ise son geçerlilik tarihine kadar kabul ediliyor.

YETKİSİZ KİŞİ VE KURULUŞLAR ARAÇ SAHİPLERİNİ YANILTIYOR

Araç sahiplerinden egzoz gazı emisyon ölçümleri için hala PUL veya RUHSAT için ek ödeme istendiğine ilişkin şikayetlerin gelmesi nedeniyle açıklama yapan TÜVTÜRK, araç sahiplerini bu konuda dikkatli olmaya çağırıyor. Ayrıca, yönetmeliğin tüm hükümleriyle yürürlüğe girmesini takiben son dönemde TÜVTÜRK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından egzoz gazı emisyon ölçümü konusunda yetkilendirilen diğer kuruluşlar dışında PUL veya RUHSAT ile ölçüm yapan yetkili olmayan kişi ve kuruluşlara itibar etmemeleri konusunda araç sahiplerini uyarıyor.

E-DEVLET'TEN SORGULANABİLİYOR

Geçerli bir egzoz emisyon ölçümü bulunmayan araçların, araç muayeneleri Ağır Kusurlu olarak değerlendiriliyor ve muayeneleri onaylanmıyor. Egzoz emisyon ölçümünü 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yaptıran Araç sahipleri, ölçüm geçerlilik tarihini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.