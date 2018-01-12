Van'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak'ta Kurubaş mevkisinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada aracın stepnesine gizlenmiş 11 paket halinde 5 kilo 540 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü R.D, çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından tutuklandı.