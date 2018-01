Vicdansızlar

BUGÜN NELER OLDU

Korkunç olay önceki sabah Denizli 'nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi evde tek başına yaşayan 74 yaşındaki 5 çocuk annesi, 17 torun sahibi Ümmü Coşdan'ın kapısını çalarak, 'Senin oğullarının arkadaşıyım' diyerek önce su istedi. Kadın, su verdikten sonra kimliği belirsiz kişi, etrafı kontrol etmek amacıyla aşağı ve yukarıya çıktı. Şahıs ikinci sefer su isteyince, 74 yaşındaki kadın içeriye su şişesini alarak kapıya gelmeye çalıştı. Kimliği belirsiz gaspçı o sırada, yanındaki spreyi yaşlı kadın ın yüzüne sıktı daha sonra kadının yüzüne vurarak, feci şekilde darp etti. Yaşlı kadın, gaspçıdan kurtulmak için parmaklarını ısırdı. İki parmağı ısırılan gaspçı, yaşlı kadının boynundaki 'beşibiryerde' denilen altını kolyesini çalarak evin arkasındaki odanın penceresinden kaçtı. Yaşlı kadın can havliyle mahalle muhtarına haber verdi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ölümden dönen Ümmü nine önce Çal Devlet Hastanesi 'ne sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yırtılan dudağına 15 dikiş atılan kadın daha sonra taburcu edildi.Ümmü nine dehşet anlarını şöyle anlattı: "Su istedikten sonra arkamdan içeri girdi. Sonra kapıdayken beni içeri soktu ve burnuma sprey sıktı. sonra yüzüme vurmaya başladı. Elimi ayağımı koli bandı ile bağladı. Benim dişlerim sağlam, onun elini ısırdım, o da vurmaya başladı. Bana, 'bağırma yoksa seni öldüreceğim' dedi. Kolyemi koparınca odanın penceresinden atladı, gitti. Sonra ben de, mutfaktan bıçağı aldım. Elimdeki ve ayağımdaki bantları kestim."Ümmü Coşdan'ın oğlu Himmet Coşdan ise annesini bu hale getiren vicdansıza isyan etti: "Onun nasıl annesi babası varmış ki böyle cani yetiştirmiş. Varsa bir muhtaçlığın gelirsin erkek gibi dersin. Anam o altınları dişinden tırnağından artırıp 'Ölürsem kefenimi alın, arkamdan hayır işleyin' diye saklıyordu."