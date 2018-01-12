Yakuza patronunu dövmeleri ele verdi

JAPON organize suç örgütü Yakuza'nın patronunu, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yakalattı. Tayland'da 13 yıl kaçak yaşayan suç patronunu vücudundaki dövmeler ve serçe parmağının bir bölümünün kesik olması ele verdi. 2003'te rakip örgüt üyesini öldürmekle suçlanan Şigeharu Şirai'nin (74) abartılı dövmeleri, kimliğini bilmeyen bir kişi tarafından fotoğraflanarak Facebook'ta paylaşıldı. Fotoğrafları gören Tayland polisi, Şirai'yi yakalamak için harekete geçti. Gözaltına alınan Şirai, Japonya
'ya iade edilecek. DIŞ HABERLER