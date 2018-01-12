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Yön bulmak için u açtı, ’nda kayboldu

Gitmek istediği adresi ile bulmaya çalışan ormanlık alanda kayboldu. Kadın sürücüyü polis ekipleri bir buçuk saatlik arama sonucunda buldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 15:18
Yön bulmak için navigasyonu açtı, Aydos Ormanı’nda kayboldu

Sabah saatlerinde 155 polis hattına gelen bir ihbar, ve Sancaktepe polisini alarma geçirdi. la gitmek istediği bir adresi bulmaya çalışan , bir anda gece karanlığında kendini 'nda buldu. Ormanlık alanda ilerledikçe, telefon ve internet erişimini kaybeden kadın, ormanın ortasında aracını park ederek beklemeye başladı. Telefonun çekeceği bir yer bulan kadın sürücü 155 Polis İmdat'ı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polisler, ormanlık alanda kaybolan kadın ile irtibat kurarak, kadına 'Aracının kornasını sürekli çalmasını, kendilerinin de ekip otosunun sirenlerini çalacaklarını' belirtti. Yaklaşık bir buçuk saatlik aramanın ardından, korna seslerini takip eden polis ekipleri kadın sürücüyü ormanlık alanın içerisinde buldu. Kadının aracının direksiyonuna geçen bir polis memuru, aracı kullanarak ormanlık alanın dışına çıkarttı. Ormanlık alanın dışına çıkarılan kadın sürücü aradığı adrese devam etti.

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Yön bulmak için navigasyonu açtı, Aydos Ormanı’nda kayboldu
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