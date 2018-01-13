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istasyonuna düştü

’nın Kaş ilçesinde, istasyonuna düşen yangına sebep oldu. Olay esnasında alev alan bir pompa ile otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 17:40
Akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü

Edinilen bilgiye göre, Kaş Ağullu Mahallesi'nde hizmet veren bir istasyonuna öğle saatlerinde düştü. İstasyonun çatısının delen yıldırımın pompaya isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Alevler bu sırada pompadan yakıt almakta olan bir otomobile de sıçrayınca istasyon içerisinde panik oluştu. Görevlilerin yardımıyla araç içerisindeki 3 kişi dışarıya çıkartılırken, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken istasyonda maddi hasar meydana geldi. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

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Akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü
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