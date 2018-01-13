Barış için gitmişti yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak için giden bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Eyüp Sedefdiş (65) ve yakınları, Ağlamaz ve Keskinbıçak aileleri arasında 4 yıl önce ev alıp-satma meselesi yüzünden başlayan husumeti sonlandırmak için Hacı Bayram Mahallesi'ndeki bir eve gitti. Taraflarla görüşmenin ardından söz konusu evden ayrılan grubun üzerine, sokaktan geçen ve henüz plakası öğrenilemeyen bir araçtan ateş edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Eyüp Sedefdiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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