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"Bazı 'liler ve 'nın savunuculuğunu yapıyor"

Grup Başkanvekili , 'nin bazı yönetici ve milletvekilerinin ile 'nün savunuculuğunu yaptığını savundu. Partisinin Turgutlu ilçe teşkilatını ziyareti sırasında partililerle sohbet eden Akçay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin sözlerini sert bir şekilde eleştirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 23:38 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 23:39
Bazı CHP'liler FETÖ ve PKK'nın savunuculuğunu yapıyor

"Veli Ağbaba gibi isimlerin 'ye karşı kin duyan, MHP'nin düşmanı kişiler" olduğunu söyleyen , "Aslında cevap vermeye değmez. Çünkü bunu konuşan şahıs, siyasi bir müptezel ve siyaseten de meczup birisi. Cumhuriyet Halk Partisi, eski Dev-Yol artığı bir militanı sözcüsü yapmış." dedi.

CHP'li milletvekillerinin ve Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye kanun ve önerge olarak getirdiklerini savunan Akçay, "Cumhuriyet Halk Partisinin bazı yönetici ve milletvekilleri adeta PKK ve 'nün savunuculuğunu yapmaktadır.

PKK ve onun elebaşı, İmralı canisi Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye kanun teklifi olarak getiriyor, önerge olarak veriyorlar. Bunları görmek ve anlamak, uyanık ve dikkatli olmak gerekiyor. Bunun için millet olarak kesinlikle milli birlik ve beraberlik içerisinde olmak durumundayız. Onları da kendi kaderleriyle baş başa bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"Bazı CHP'liler FETÖ ve PKK'nın savunuculuğunu yapıyor"
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