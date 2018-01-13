Bir sabah uyandığında görmeme

İZMİR'de 19 yaşındaki Tanay Özışık, 3 yıl önce Türkiye'de sadece 6 hastada olan ve 10 milyonda bir görülen kalıcı 'Leber' hastalığına yakalandı. Görmemesine rağmen futbol oynamayı sürdüren, KPSS'ye hazırlanan, şiir yazan Tanay'ın, eski sağlığına kavuşmasının ileride rahatsızlığına yönelik tedavi yönteminin bulunmasına bağlı olduğu ifade edildi.

10 MİLYONDA 1 ŞANSIZLIK ONU BULMUŞ

Dünyada tedavisi olmayan Leber hastalığının, 10 milyonda bir, genellikle genç yaştaki kişilerde görüldüğü ifade edildi. Tanay Özışık ile aynı kaderi paylaşan Türkiye'de sadece 6 hastanın bulunduğu anlaşıldı.

Tüm olumsuzluklara rağmen kendisi gibi rahatsız olan diğer hastalarla bağlantı kuran Tanay, profesyonel olarak sürdürdüğü futbola ara vermedi, Çağdaş Görme Engelliler Kulübü Futbol Takımı'nda oynamaya devam etti ve bu sevdasıyla yaşama tutundu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra KPSS'ye hazırlanan Tanay, en büyük isteğinin ise memurluk hakkını elde etmek olduğunu söyledi.

ASKERLER İÇİN ŞİİR YAZDI

Futbol oynayıp ders çalışmasının yanı sıra şiir de yazmaya başlayan Tanay, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi'nin terör operasyonlarına katılan askerler için düzenlediği kampanyaya şiirle destek verdi. Tanay Özışık, şiirini Güneydoğu'da terörle mücadele eden askerlere gönderdi. Tanay'ın en mutlu olduğu anlar ise yazdığı şiirinin, askerlerce beğeniyle okunması oldu.