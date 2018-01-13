Bir traktör odunla beş cesedi yok etmeye çalıştılar

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu'nun merkeze bağlı Bürme Köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızlığı esnasında öldürüldükten sonra aynı evde yakıldıklarını açıkladı. Savcılık, ayrıca dosyadaki kısıtlılık kararının da kaldırıldığını kaydetti. Bu açıklamanın ardından ailenin nasıl yakıldıklarının detayları da ortaya çıkmış oldu. Vahşice işlenen cinayetin altından yine vahşet verici bir plan çıktı.

İZE RASTLANAMAMIŞTI

Daha önceden tutuklanan Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerin kayınpederi olan Ali Şahin, toplanan deliller ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda "vicdan azabı çekiyorum" diyerek hayvanları çaldıkları esnada işledikleri cinayeti itiraf eden Ali Şahin, jandarma ekiplerini evin enkazından uzak tutmak için hedef şaşırtmış. Suçunu itiraf ettikten sonra olay yerinde keşif yaptırılması ve gösterdiği yerlere bakılmasına rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.



ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Bunun üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde tutuklu bulunan zanlılara yönelik tekrar gözaltı kararı verdi. Karakolda bir kez daha çapraz sorguya alınan sanıklar Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşler, Ali Şahin'in itirafı ve bu süre zarfında toplanan deliller ışığında en baştan beri kabul etmedikleri suçlarını bu sefer itiraf etti. Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerle kayınpederleri Ali Şahin, cesetleri evin içerisinde yaktıklarını belirterek, dehşet verici cinayeti ve cesetleri yok etmek için nasıl yaktıklarının detaylarını da bir bir anlattı.