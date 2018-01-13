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Cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

Cezaevinden 2 ay önce firar eden 11 suçtan hükümlü Halil Tamaç, Ceylanpınar'daki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı. İlk ifadesinde polise sahte kimlik bilgisi veren Tamaç, parmak izi tespitinin ardından kimliği ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 21:15 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 21:48
Cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

'nın Ceylanpınar ilçesinde 11 suçtan hükümlü cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hilvan ilçesindeki cezaevinden 2 ay önce firar eden Halil Tamaç'ın ilçede olduğunu tespit etti.

Ceylanpınar'daki bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan Tamaç, ilk ifadesinde polise sahte kimlik bilgisi verdi. Parmak izi tespitinin ardından kimliği belirlenen Tamaç, gözaltına alındı.

Hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tamaç, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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Cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı
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