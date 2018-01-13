Göktürk’te her cuma organik pazar

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde her cuma sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla "Organik Pazar
" kurulacak. Çamlık Caddesi'nde dün ilk kez kurulan pazarın açılışını Belediye Başkanı Remzi Aydın gerçekleştirdi. Pazarda yüzde yüz organik ürün satılacağını belirten Aydın, "Sağlıklı beslenme adına çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Aydın açılışın ardından hem alışveriş yaptı hem de esnafla sohbet ederek ürünler hakkında bilgi aldı.