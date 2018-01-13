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Hesaba kızdı aşçıyı öldürdü

’da aynı mekânda kendisine birkaç kez hesap getirilmesine öfkelenen Ayhan S., rastgele ateş açıp aşçının ölümüne neden oldu

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018
Hesaba kızdı aşçıyı öldürdü

Avcılar'da içkili bir mekanda 4 Ocak'ta meydana gelen olayda 45 yaşındaki Ayhan S., yanına konsomatris çağırıp alkol almaya başladı. İddiaya göre ilk olarak bin lira hesap geldi. Bir süre sonra de 280 liralık bir hesap çıkarıldı. İki hesabı da ödeyen Ayhan S., üçüncü kez gelen 300 liralık tutarı da ödedi. İddiaya göre ardından küçük miktarda birkaç kez daha hesap geldi. Bu sırada birlikte alkol aldığı kadın da lavaboya gitme bahanesiyle yanından ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi. Öfkeye kapılan Ayhan S., ayrıldığı mekânı kısa süre sonra silahla bastı. Silah sesini duyup dışarı çıkan aşçı Mahir Çelik (48) kurşunların hedefi oldu. Çelik hayatını kaybetti. Ayhan S. Esenler'de yakalandı. 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

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Hesaba kızdı aşçıyı öldürdü
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