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'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Üsküdar-Çengelköy Meydanı’ndan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda son bulacak olan nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 21:07 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 21:09
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sebebiyle yarın 11.00-14.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu.

Buna göre, yarın Kuleli Caddesi Alzambak Sokak kavşağından Güzeltepe Caddesi Profesör Doktor Beynun Akyavaş Caddesi kavşağına kadar olan kısım, Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne katılım, Kuzguncuk Çarşısı Caddesi Baba Nakkaş Sokak kavşağından Abdullah Ağa Caddesi istikametine giden akım, Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kavşağından Abdullah Ağa Caddesi istikametine giden akım ve bu caddelere çıkan sokaklar trafiğe kapanacak.

Küçüksu, Kuşbakışı, Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Hekimbaşı Çiftlik caddeleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Baba Nakkaş Sokak da alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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