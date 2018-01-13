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’un şaşırtıcı sayısal verileri

Giriş Tarihi: 13.1.2018
İstanbul’un şaşırtıcı sayısal verileri
'nin kuruluşu olan Medya A.Ş. tarafından dijital ortamda yayımlanan "Tech " isimli teknoloji dergisinde, kente ilişkin ilginç sayısal bilgiler yer aldı. Dergide yer alan bilgilere göre, İstanbulkart'ı kullananların sayısı 30 milyonu aştı. 975 mahallesi bulunan mega kentte 93 bin 958 yol, 114 kilometre bisiklet yolu ve 35 bin 500 kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunuyor. Kentte ayrıca 2 bin 139 adet sinyalizasyon sistemi, 584 adet trafik dedektörü, 740 adet trafik kamerası, 54 adet meteoroloji gözlem servisi, 317 adet blutooth sistemi ve 75 adet de dinamik mesaj servisi bulunuyor
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İstanbul’un şaşırtıcı sayısal verileri
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