Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kar yağmayan Sivas'tan, Erzurum'a çağrı

Kar yağmayan Sivas'tan, Erzurum'a çağrı

kar yağmaması nedeniyle sosyal medya Erzurum Belediyesi'ni etiketleyerek,"Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" çağrısında bulundu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 16:42

Son yılların en kurak kışını yaşayan ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta karın bir türlü yağmaması nedeniyle sosyal medya hesabından Erzurum Belediyesi'ne esprili bir çağrıda bulundu.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Sivas Belediyesi tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketliyerek yaptığı paylaşımda,"Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" çağrısında bulunuldu. Yapılan çağrıda Erzurum'un kar yağmış görüntüsü kullanılırken, Sivas'ın ise Cumhuriyet Meydanı'nın yer aldığı fotoğrafı yer aldı. Yapılan esprili çağrı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kar yağmayan Sivas'tan, Erzurum'a çağrı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN