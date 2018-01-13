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"Karadeniz'de tekne battı" ihbarı asılsız çıktı

'da polise yapılan "Karadeniz'de tekne battı" ihbarı asılsız çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 12:43
Karadeniz'de tekne battı ihbarı asılsız çıktı

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında polise Tekkeköy ilçesine dolgu alanının olduğu sahil bandında açıkta tekne battığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ekiplerine de bilgi verildi. Balıkçı tekneleri denizden, polis ise karadan arama yaptı. Dalgalı denizde yapılan arama çalışmasında batan ya da batma tehlikesi geçiren tekneye rastlanamadı.

Batma tehlikesi geçiren tekne bulamayan balıkçılar da Canik Balıkçı Barınağına geri döndü. Balıkçılar, denizde arama yaptıklarını ama tehlikede olan bir tekneye rastlamadıklarını söylediler.

Öte yandan, 'da saat 10.00 - 12.00 arasında birçok ilçeden balıkçı teknelerinin batma tehlikesi geçirdiği ihbarı geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışması sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

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"Karadeniz'de tekne battı" ihbarı asılsız çıktı
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