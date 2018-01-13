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Konutta üç katın üstüne asansör şartı

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018
Meclisi, İstanbul'un imarını düzenleyen yeni yönetmeliği kabul etti. Plan değişikliğine göre üç kattan fazla katlı konut yapılarında asansör zorunlu olacak. Ayrıca inşa edilecek konutlarda banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak. Parsel büyüklükleriyle ilgili rahatlatıcı maddeler de getirilirken uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.
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Konutta üç katın üstüne asansör şartı
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