Konutta üç katın üstüne asansör şartı

İBB
Meclisi, İstanbul'un imarını düzenleyen yeni yönetmeliği kabul etti. Plan değişikliğine göre üç kattan fazla katlı konut yapılarında asansör zorunlu olacak. Ayrıca inşa edilecek konutlarda banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak. Parsel büyüklükleriyle ilgili rahatlatıcı maddeler de getirilirken uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.