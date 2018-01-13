‘Maskeli dörtler’ yakayı ele verdi

Kayseri
'de kurusıkı tabancalarla bir marketi soymaya çalışan 4 kişi, markette bulunan bir müşterinin müdahalesi sonucu hiçbir şey çalamadan kaçtı. Olaydan 3 gün sonra polis, zanlıları yakaladı. Melikgazi Mahallesi Konaklar Mahallesi'ndeki bir markete ellerinde kurusıkı tabancalarla giren 4 gaspçı, market kasasını soymaya kalkıştı. Bu sırada markette alışveriş yapan bir müşteri yerden aldığı paspası gaspçılara fırlattı. Kasayı açamayan gaspçılar müşterinin de karşı koyması sonucu hiçbir şey alamadan kaçtılar. Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, şüpheliler C.P., Ş.Ş., M.K.Ş. ve S.T.'yi yakaladı. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.