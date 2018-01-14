11 kilo altını gasp için pusu kurdular

Olay, İstanbul
Bahçelievler'de 8 Ocak'ta yaşandı. İddiaya göre; kuyumcu Mehmet K. ve şoförü Mehmet A. İstanbul Kuyumcukent
'teki dükkandan iki valizdeki 11 kilo işlenmiş altınla yola çıktı. Bir süre sonra aracın önü kesildi. Yüzü maskeli ve pompalı tüfekli gaspçılar, kuyumcu aracın kapılarını açmayınca ateş açtı. Bagajdaki altını, kuyumcu ve şoföre ait cep telefonlarını çaldı ve kaçtı. Şikayet üzerine İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri soruşturma açtı. Şüpheliler Can Ş. (30), Hasan Tahsin
S.(34), Bilal B. (27) Harun S. (22) ve Soner G. (28) gözaltına alındı.
KAMERADAN GÖZLEDİ
Şüphelilerin adreslerinde 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ile 123 bin lira ele geçirildi. Şüpheli Harun S., kuyumcu Mehmet K.'nın eski çalışanı çıktı. Harun S.'nin, Mehmet K.'nın yanında çalıştığı dönemde dükkanın güvenlik kamerasına erişim sağladığı belirlendi. Cep telefonu üzerinden güvenlik kameralarını takip eden Harun S.'nin Mehmet K.'nın altınlarla birlikte kuyumcudan çıktığı anı gözetledi. Harun S., kuyumcuda çalıştığı için Can Ş., Hasan Tahsin S., Bilal B. ve Soner G. tarafından gasp olayını gerçekleştirmek için baskıya uğradığını iddia etti. Şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları çıktı.