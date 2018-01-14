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’nde silah sesleri

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018
Avrasya Tüneli’nde silah sesleri
İstanbul'da Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan 'nde dün gece hareketli saatler yaşandı.
Olay, saat 00.35 sıralarında Yenikapı'da Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında meydana geldi. Anadolu istikametine seyreden ve içinde 4 kişinin olduğu bir araca polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler ihtara uymadı.
Polis aracı durdurmak için önce havaya uyarı ateşi açtı ardından ise aracın tekerleklerine doğru ateş etti. Bu sırada araçta bulunan dört kişiden ikisi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iki şüpheli hastaneye kaldırılırken Avrasya Tüneli Anadolu istikameti trafiğe kapatıldı. Şüphelilerin terörle bağlantısının olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Avrasya Tüneli’nde silah sesleri
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